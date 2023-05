A- A+

CRIME Mulher é presa após tentar sufocar bebê de apenas um mês Mãe da vítima estaria tendo um caso com o marido da agressora.

Uma mulher de 44 anos foi presa pela Polícia Civil, após tentar matar um bebê de apenas um mês. O caso aconteceu na última segunda-feira (8), na cidade de Jurema, Agreste de Pernambuco. A suspeita, que não teve o nome revelado, foi presa nesta terça-feira (9).

Segundo a Polícia, a mulher teria arrancado o bebê dos braços da mãe e tentando sufocar a criança. Transeuntes que presenciaram a agressão se aproximaram e conseguiram conter a mulher e salvar a vida do bebê. Ainda de acordo com policiais, a mãe da vítima estaria tendo um caso com o marido da agressora.

Mesmo tendo fugido do loca, a mulher foi localizada e presa nesta terça. A agressora foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio na forma qualificada e deverá passar por audiência de custódia, além de ficar à disposição da justiça.

O estado de saúde da mãe e da criança não foram divulgados.

