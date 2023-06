Mulher é presa com 172kg de maconha em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante com 172 kg de maconha na madrugada desta terça-feira (13). A prisão aconteceu na Rua Alameda das Perobas, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes.



De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), na casa da mulher havia uma quantidade pequena da erva e um caderno com anotações com dados sobre a venda do produto.



A suspeita revelou que guardava em uma casa próxima uma carga maior do produto, e que recebia R$ 2 mil para armazenar e controlar a entrada e saída do material ilícito.





Na casa indicada foram encontrados 172kg de maconha e quatro balanças de precisão. A erva estava em sacos plásticos e baldes.



A mulher foi presa em flagrante. Ela e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Prazeres.

