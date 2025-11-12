A- A+

CRIME ORGANIZADO Mulher é presa com 30 pistolas que seriam entregues ao Comando Vermelho no Complexo do Alemão A ação é parte da "Operação Contenção", que tem o objetivo de combater a expansão territorial do Comando Vermelho

Uma mulher foi presa na manhã desta quarta-feira (12) com 30 pistolas semiautomáticas que, segundo a Polícia Civil do Rio, seriam entregues ao Comando Vermelho no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade.

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) prenderam a mulher em flagrante e apreenderam o arsenal que seguia de São Paulo para o Complexo do Alemão. A ação é parte da "Operação Contenção", que tem o objetivo de combater a expansão territorial do Comando Vermelho

Segundo a Polícia Civil, os agentes monitoravam há semanas possíveis rotas de envio de armamentos ao Rio de Janeiro. A apuração apontou para a existência de um carregamento do bairro do Brás, em São Paulo, com destino à capital fluminense. Nesta quarta, as equipes articularam uma operação e interceptaram um ônibus de turismo no Posto Fiscal de Nhangapi, em Itatiaia, Sul Fluminense.

Durante a revista no interior e no bagageiro do ônibus, foram localizadas três caixas de papelão contendo seis almofadas, cujo peso excessivo levantou suspeita dos agentes. Ao serem abertas, revelaram um arsenal composto por 30 pistolas semiautomáticas de diversas marcas e calibres e 63 carregadores embalados e ocultos no interior das almofadas.

Segundo a Polícia Civil, a quantidade expressiva de armamento demonstra a sofisticação logística e o elevado poder ofensivo das quadrilhas armadas que atuam no tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

De acordo com as investigações preliminares, a presa teria sido contratada por uma intermediária para transportar o material bélico até o Rio de Janeiro, onde um motorista de aplicativo entraria em contato para recolher as caixas e entregá-las no Complexo do Alemão, reduto histórico da facção Comando Vermelho.

Veja também