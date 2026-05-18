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POLÍCIA FEDERAL

Mulher é presa com 6,8 kg de cocaína escondidos em um tabuleiro de xadrez no Aeropoto do Recife

Crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (14), mas só foi divulgado pela corporação no domingo (17)

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Mulher é presa com 6,8 kg de cocaína escondidos em um tabuleiro de xadrez no Aeropoto do RecifeMulher é presa com 6,8 kg de cocaína escondidos em um tabuleiro de xadrez no Aeropoto do Recife - Foto: PF/Divulgação

Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Recife transportando cerca de 6,8 kg de cocaína. A droga estava escondida dentro de um tabuleiro artesanal de xadrez que estava em sua mala.

O crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (14), mas só foi divulgado pela corporação no domingo (17). Segundo a PF, a mulher é natural de João Pessoa (PB), e foi pega cometendo o delito durante a fiscalização no aeroporto.

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"A droga foi pega em Manaus/AM e seria entregue em João Pessoa/PB, e para isso receberia o valor de R$ 3.000", completou a polícia.

De acordo com a PF, a mulher tentou "dissimular o transporte e ludibriar a fiscalização". Ela foi encaminhada para audiência de custódia e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.
 

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