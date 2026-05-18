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POLÍCIA FEDERAL Mulher é presa com 6,8 kg de cocaína escondidos em um tabuleiro de xadrez no Aeropoto do Recife Crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (14), mas só foi divulgado pela corporação no domingo (17)

Uma mulher de 29 anos foi presa pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Recife transportando cerca de 6,8 kg de cocaína. A droga estava escondida dentro de um tabuleiro artesanal de xadrez que estava em sua mala.

O crime aconteceu na manhã da última quarta-feira (14), mas só foi divulgado pela corporação no domingo (17). Segundo a PF, a mulher é natural de João Pessoa (PB), e foi pega cometendo o delito durante a fiscalização no aeroporto.

"A droga foi pega em Manaus/AM e seria entregue em João Pessoa/PB, e para isso receberia o valor de R$ 3.000", completou a polícia.

De acordo com a PF, a mulher tentou "dissimular o transporte e ludibriar a fiscalização". Ela foi encaminhada para audiência de custódia e poderá responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas, com pena que pode chegar a 15 anos de reclusão.



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