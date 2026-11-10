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CRIME

Mulher é presa com cocaína escondida dentro de pote com cuscuz e casca de ovo em Lagoa de Itaenga

Além da cocaína, a polícia também apreendeu 279 gramas de maconha do tipo flor, além de 61 invólucros da erva sob posse da suspeita

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Mulher é presa com cocaína escondida dentro de pote com cuscuz e casca de ovo em Lagoa de ItaengaMulher é presa com cocaína escondida dentro de pote com cuscuz e casca de ovo em Lagoa de Itaenga - Foto: PMPE/Divulgação

Uma mulher foi presa com drogas dentro de casa em Lagoa de Itaenga, na Mata Norte de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, ela escondeu 63 invólucros de cocaína que tinha dentro de um pote com cuscuz e uma casca de ovo.

Além da cocaína, a polícia também apreendeu 279 gramas de maconha do tipo flor, além de 61 invólucros da erva sob posse da suspeita.

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A corporação chegou à mulher após denúncias de que ela estaria armazenando drogas dentro de casa. Ao chegarem ao endereço, o efetivo viu a suspeita tentando descartar três invólucros de maconha. Ao ser questionada, ela confirmou que tinha mais materiais ilícitos no imóvel.

Além da cocaína, polícia apreendeu 279 gramas de maconha do tipo flor, além de 61 invólucros da erva. Além da cocaína, polícia apreendeu 279 gramas de maconha do tipo flor, além de 61 invólucros da erva. - Foto: PMPE/Divulgação

Dos 63 pacotes de cocaína, 59 estavam dentro do pote com cuscuz. Os outros quatro tinham sido escondidos dentro da casca de um ovo, que estava dentro da geladeira junto de outros ovos para disfarçar.

"A suspeita e todo o material apreendido foram encaminhados à DP do município", finalizou a corporação.
 

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