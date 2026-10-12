Mulher é presa com quase 34 kg de "supermaconha" em malas no Aeroporto do Recife
Segundo a PF, esta foi a maior apreensão de skank já feita no terminal aéreo
Uma mulher de 25 anos foi presa pela Polícia Federal (PF) ao transportar quase 34 quilos de skank, droga também conhecida como "supermaconha", no Aeroporto Internacional do Recife.
De acordo com a corporação, que divulgou a ocorrência nesta segunda-feira (12), a mulher foi presa na manhã da última quinta-feira (8). A droga foi encontrada em duas malas da suspeita, após a verificação de segurança no aparelho de raio-X.
Após os policiais identificarem a droga, um exame pericial atestou a presença de skank nas bagagens da mulher. O peso totalizado foi de 33,9 kg, a maior apreensão de skank já feita no Aeroporto do Recife.
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Ainda segundo a PF, a mulher estava num voo com origem em Manaus que tinha escala no Recife antes de seguir para Fortaleza.
"Se conseguisse fazer a entrega iria receber R$ 7 mil", afirmou a Polícia Federal, sem detalhar quem seria o destinatário da droga.
Por fim, a suspeita foi autauda em flagrante por tráfico interestadual de drogas, crime com penas de 5 a 15 anos de reclusão.
"Após as formalidades legais de polícia judiciária, a presa foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da justiça estadual", acrescentou a polícia.