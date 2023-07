A- A+

POLÍCIA Mulher é presa em flagrante após dar iogurte com veneno de rato a irmãos no Agreste de Pernambuco Segundo a polícia, suspeita também ingeriu a bebida envenenada. Irmãos estão em estado grave

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante, nessa terça-feira (4), após consumir e dar a três irmãos iogurte misturado com veneno de rato, na cidade de Jupi, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, a suspeita e as vítimas foram encontradas por familiares e levadas ao Hospital Regional Dom Moura (HRDM), em Garanhuns, também no Agreste.

Os irmãos da suspeita, autuada por tentativa de homicídio, são um homem de 27 anos e duas mulheres de 23 e 32 anos. As primeiras informações indicam que os três são pessoas com transtornos mentais.

"A autora teria confessado o ocorrido e encontra-se sob custódia no hospital, aguardando liberação para ser conduzida a delegacia, onde serão realizados os procedimentos cabíveis", afirma trecho de nota da Polícia Civil.

O Hospital Dom Moura informou que as vítimas deram entrada na unidade na segunda-feira (3). A mulher de 23 anos foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e tem quadro de saúde considerado grave.

O homem e a mulher de 31 anos foram transferidos, na tarde de terça-feira (4), do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do HRDM para a UTI do Hospital Perpétuo Socorro (HPS), também em Garanhuns. "Ambos os pacientes permanecem em estado grave", explicou o hospital.

Já a suspeita de envenenar os irmãos, que estava com quadro clínico estável, foi transferida do CTI para enfermaria da unidade, e segue em acompanhamento da equipe multidisciplinar da unidade.

O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Garanhuns e segue sob investigação da polícia.

Outros detalhes sobre o caso serão apresentados pela Polícia Civil em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (5), na sede da Diretoria Integrada 1 (Dinter 1), em Caruaru, no Agreste do Estado.



