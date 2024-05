A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher de 55 anos é presa em Paulista após esfaquear nora e ameaçar policiais com faca Caso aconteceu no último domingo (26), em Paulista, no Grande Recife; nomes das envolvidas não foram divulgados

Uma mulher de 55 anos foi presa em flagrante após tentar matar a nora e ameaçar com faca os policiais acionados para a ocorrência. O caso aconteceu no bairro Tabajara, em Paulista, no Grande Recife, no último domingo (27).

Os policiais foram ao local após receberem a denúncia de que uma mulher havia esfaqueado a nora, de 27 anos. Os nomes da criminosa e da vítima não foram divulgados.

As imagens divulgadas mostram que os policiais são recebidos de forma agressiva pela mulher, que sai na rua os ameaçando com uma faca, fazendo com que os PMs se afastem dela. Um dos policiais aponta a arma na direção da criminosa, mas não atira.

Em nota, a Polícia Civil confirmou o registro do caso de tentativa de homicídio através da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, e informou que a mulher foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Na delegacia, a mulher foi autuada em flagrante delito e, após a aplicação dos procedimentos administrativos, foi encaminhada para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a arma do crime foi apreendida.

