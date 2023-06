A- A+

Região Metropolitana do Recife Mulher é presa em flagrante suspeita de esfaquear sobrinha de 9 anos em Camaragibe, na RMR O crime aconteceu nessa quarta-feira (7), no bairro de Vila das Pedreiras

Uma mulher de 34 anos foi presa em flagrante suspeita de esfaquear a sobrinha de 9 anos, na cidade de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu nessa quarta-feira (7), no bairro de Vila das Pedreiras.



De acordo com a Polícia Civil, relatos no local apontam que a suspeita desferiu golpes de arma branca no braço da vítima.



A menina foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife, e transferida para o Hospital da Restauração, na área central da cidade.



Segundo o HR, a vítima deu entrada na Emergência Pediátrica, onde passou por um procedimento no bloco cirúrgico e recebeu alta hospitalar ainda na quarta-feira.



O caso foi registrado pela equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi autuada por tentativa de homicídio e levada para a delegacia.

