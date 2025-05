Mulher é presa na Argentina após gastar dinheiro depositado erradamente em sua conta

A- A+

A vida de Verónica Acosta mudou quando ela recebeu acidentalmente uma transferência de 510 milhões de pesos argentinos (cerca de R$ 2,4 milhões). Mas o que ela nunca imaginou é que isso se transformaria em uma dor de cabeça, o que levou até à sua detenção. Os eventos ocorreram no início de maio em Villa Mercedes, província de San Luis, na Argentina. Ela esperava receber uma pensão alimentícia de apenas 8.000 pesos (aproximadamente R$ 39), quando de repente verificou sua conta e ficou surpresa.

Vendo a quantidade de dinheiro, ela começou a fazer compras e transferências, mas nunca imaginou que tudo seria um erro. A transferência foi feita no dia 6 de maio. Segundo o tribunal, isso aconteceu porque a tesoureira provincial denunciou o erro dela, então o banco conseguiu devolver uma grande parte do dinheiro, mas Verónica teria ficado com uma certa quantia, e foi aí que descobriram os movimentos e gastos da mulher.





Naquela época, tanto Verónica quanto alguns membros da família que ele ajudava fazendo transferências foram presos pelas autoridades, acusados de fraude e retenção indevida. O advogado da mulher, Hernán Echeverría, em entrevista à rádio local FM Latina, explicou que foi estabelecida uma fiança de 5 milhões de pesos (cerca de R$ 24,3 mil), que cada um dos réus deveria pagar em três dias úteis. Não fazê-lo resultaria em nova prisão e detenção no Serviço Penitenciário provincial.

SAN LUIS: LE DEPOSITARON $510 MILLONES POR ERROR, LOS GASTÓ Y AHORA PODRÍA IR PRESA

Verónica Acosta esperaba la cuota alimentaria.

Recibió por error $510.000.000 del Gobierno provincial.

En 48 horas, gastó parte del dinero en comida, electrodomésticos y ayudas a familiares. pic.twitter.com/lJAPnfigwo — Radio 10 Mar del Plata 105.5 | Miramar 101.7 | (@radio10mdq) May 23, 2025

"Apresentamos um recurso, não apenas por causa da acusação de fraude, mas entendo que o crime não foi estabelecido, e o fizemos por causa da fiança exorbitante", disse o advogado.

Além de Verónica Acosta, os outros arguidos foram: Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil e Milagros Gil.

Como os eventos ocorreram?

Tudo começou porque Verónica estava esperando um pagamento do pai de seu filho, mas descobriu o depósito inesperado ao verificar sua conta. Ao analisar as informações, não dizia de onde elas vinham, pois dizia apenas "dados" e não que eram do governo ou de algum ministério.

Em conversa com o veículo citado, ela comentou que usou o dinheiro para comprar algumas coisas de que precisava, como duas televisões, uma geladeira, uma fritadeira, um micro-ondas, um Ford Ka 2014, comida, entre outras coisas. Ela também aproveitou para fazer algumas reformas em sua casa, já que o local não tinha piso nem banheiro.

“Eles mandaram a assistente social ver minha casa, porque eu não tenho isso”, disse Verónica. Embora insistisse que a princípio não achava que era tanto dinheiro, quando percebeu, também quis ajudar a família, mas nunca pensou que fosse um erro. “Encontrei esse dinheiro e, com tanta necessidade, fui às compras e ajudei minha família com transferências”, disse.

Ela disse que não sabia o que estava acontecendo, pois a conta foi congelada pelas autoridades no dia seguinte, e à tarde ela descobriu que estava no noticiário e que era tudo um engano.

"Quero esclarecer que nunca me ligaram. Não fui notificada. Recebi o dinheiro, usei, e, no dia seguinte, a conta foi bloqueada. Naquela tarde, minha ex-cunhada me disse: 'Você está no noticiário'", afirmou.

