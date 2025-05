Mulher é presa no Rio por torturar a mãe há quase 8 anos

A- A+

Uma mulher foi presa, nessa terça-feira (20), por policiais civis da 19ª DP (Tijuca) por praticar tortura contra a própria mãe, uma idosa. Ela foi detida no imóvel onde as duas moram, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Testemunhas relataram à polícia que as agressões já ocorriam há cerca de 8 anos. A agressora também se apropriava da aposentadoria da vítima.

Os agentes encontraram a idosa em situação degradante. Ela apresenta diversas marcas de agressão pelo corpo e não consegue se comunicar de forma clara.



A vítima estava deitada em um colchão sujo de urina e restos de comida e vestia somente roupas íntimas.

Segundo a Polícia Civil, a filha lhe administrava medicamentos controlados sem prescrição médica.

A idosa foi encaminhada para exame de corpo de delito. O imóvel passou por perícia. A mulher foi presa em flagrante e também responde por outro mandado de prisão pelo mesmo crime.

