RIO DE JANEIRO Mulher é presa no Rio suspeita de incendiar e matar o amante por causa de dinheiro Contra Alessandra da Silva Rosa havia um mandado de prisão por homicídio qualificado em aberto

Uma mulher foi presa, nesta quinta-feira, por policiais civis da 26ª DP (Todos os Santos) suspeita de incendiar e matar seu amante. Contra Alessandra da Silva Rosa, de 49 anos, havia um mandado de prisão por homicídio qualificado em aberto. De acordo com as investigações, ela cometeu o crime após uma discussão iniciada pela recusa da vítima em lhe dar dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, os depoimentos das testemunhas revelaram que Alessandra tem personalidade fria, violenta e extremamente cruel. As investigações revelaram que ela incendiou a vítima após jogar uma garrafa de álcool em seu corpo.

Os depoimentos revelaram, ainda, que a vítima, sem acreditar no que estava acontecendo, permaneceu parada e sem esboçar qualquer reação, e, que após ter o corpo incendiado, ficou correndo pela casa com o corpo em chamas. Alessandra, ainda confirme a apuração policial, não demonstrou qualquer tipo de arrependimento.



Alessandra foi monitorada pelos policiais por cerca de 20 dias. Ela foi localizada e presa em uma agência bancária no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, enquanto tentava sacar um benefício social.

A suspeita foi levada para a sede da 26ª DP e, após formalização da prisão, será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

