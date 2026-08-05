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RECIFE Mulher é presa no Aeroporto do Recife com 12,3 kg de cocaína escondida em cosméticos levados em mala Segundo a corporação, ela responderá pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes, que pode render penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão

Uma mulher de 54 anos foi presa no Aeroporto Internacional dos Guararapes, na Zona Sul do Recife, com 12,3 kg de cocaína em sua bagagem.

Natural do Amazonas, ela pretendia embarcar em um voo doméstico quando foi flagrada e detida pela Polícia Federal (PF).

A ocorrência aconteceu na terça-feira (3) e foi divulgada nesta quarta-feira (4) pela corporação.

A droga foi constatada em exame pericial. Segundo a PF, a mulher responderá pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes, que pode render penas que variam de 5 a 15 anos de reclusão.

A Polícia Federal também compartilhou imagens do material apreendido. A droga era transportada em embalagens de comésticos dentro da mala.



"Após as formalidades legais de polícia judiciária, a presa foi encaminhada para audiência de custódia, ficando a disposição da justiça estadual", completou a PF.

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