Crime

Mulher é presa por torturar filho de dez anos em Jaboatão

Além da mãe, outros dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram apreendidos em flagrante

Polícia Civil de Pernambuco investiga o casoPolícia Civil de Pernambuco investiga o caso - Foto: PCPE/Divulgação

Uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante por torturar o filho de dez anos no bairro de Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na última sexta-feira (19).

Além da mãe, outros dois adolescentes, de 15 e 17 anos, também foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo à tortura.

Segundo o g1, os adolescentes imobilizaram a vítima enquanto a mãe queimava as mãos da criança. Ainda não se sabe o que teria motivado a agressão.

Após serem detidos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais.

Não foi informado se os adolescentes são parentes da vítima. 

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a criança foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Conselho Tutelar de Jaboatão dos Guararapes para obter mais detalhes sobre o caso, mas, até o momento, não teve retorno.
 

