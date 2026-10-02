Mulher é presa suspeita de jogar água quente no companheiro em Caruaru; homem está internado

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Uma mulher de 49 anos foi presa em flagrante suspeita de jogar água quente no companheiro em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, nessa quinta-feira (1º).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 4º BPM foram acionados para averiguar a entrada de um homem na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.



O homem apresentava queimaduras provocadas por água quente suspostamente desferida pela companheira.



A vítima precisou ser transferida ao Hospital da Restauração, na área central do Recife, onde permanece internada.

"A suspeita, que havia socorrido o homem para a unidade de saúde, foi encaminhada à Delegacia de Homicídios para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante", afirmou a PM. A motivação do ato não foi divulgado.



Em nota, a Polícia Civil do estado informou que registrou a prisão em flagrante delito de uma mulher de 49 anos por tentativa de homicídio por meio da 19ª Delegacia de Homicídios de Caruaru.



"A suspeita foi detida pela equipe da PMPE e encaminhada à unidade policial para a realização dos procedimentos legais, permanecendo à disposição da Justiça", ressaltou a corporação.

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