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RECIFE Mulher é socorrida após sofrer descarga elétrica em supermercado no bairro de Santo Amaro Por meio de nota oficial, o Grupo Mateus informou que "foi prestado atendimento imediato à cliente e o caso foi acompanhado desde os primeiros momentos pelos brigadistas da loja"

Uma mulher, que não foi identificada, foi socorrida na noite do último sábado (9), após receber uma descarga elétrica dentro da unidade do supermercado Mix Mateus, na avenida Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.



Um vídeo do momento do incidente viralizou nas redes sociais. Segundo o registro, a vítima ficou deitada no chão enquanto aguardava a chegada do socorro.



Por meio de nota oficial, o Grupo Mateus informou que "foi prestado atendimento imediato à cliente e o caso foi acompanhado desde os primeiros momentos pelos brigadistas da loja até a chegada do SAMU".

De acordo com a empresa, após o ocorrido, foram realizados testes técnicos no balcão de atendimento mencionado e, "até o momento, não foi identificado qualquer indício de descarga elétrica ou escape de corrente no equipamento".

"Reforçamos que adotamos protocolos de manutenção e segurança em todas as nossas operações", reiterou o grupo na nota.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde da mulher.



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