Mulher embriagada e sem CNH atropela grupo em acostamento no interior; 2 pessoas morrem

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante na noite deste domingo, 25, após atropelar um grupo de cinco pessoas no acostamento de uma rodovia, em Itatiba, interior de São Paulo. Duas pessoas morreram e uma criança de três anos ficou ferida em estado grave. A mulher dirigia sem habilitação e um exame apontou que ela estava embriagada.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa da condutora, que não teve o nome divulgado pela polícia.

O acidente aconteceu por volta das 19 horas, em um trecho urbano da Rodovia Luciano Consoline (SP-63), próximo a um supermercado, no Jardim Monte Verde. As cinco pessoas caminhavam pelo acostamento quando o carro, um Kia Sportage, invadiu o local, atingindo o grupo.

Uma mulher de 60 anos morreu na hora. Um homem, que não teve a idade confirmada, foi levado para o hospital com múltiplas fraturas e não resistiu. A criança foi socorrida com ferimentos graves à Santa Casa de Misericórdia de Itatiba.

Durante a noite ela foi transferida para um hospital de Campinas A mãe dessa criança sofreu ferimentos leves e não precisou ser internada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher fugiu do local do acidente. Policiais da 2.a Companhia do 49º Batalhão foram mobilizados e localizaram o veículo estacionado na rua Antônio Latorre, em Itatiba. A mulher estava ao volante, aparentando embriaguez, e foi detida. O veículo foi apreendido para perícia.

A motorista foi autuada por embriaguez ao volante, homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de matar), evasão do local do acidente e lesão corporal de natureza grave. A mulher passará por audiência de custódia nesta segunda-feira, 26.

O prefeito da cidade, Thomas Capeletto, usou sua rede social para falar do acidente e lamentar as mortes. "Meus sentimentos às famílias e rápida recuperação para aqueles que estão com ferimentos", postou em sua conta no Instagram.

