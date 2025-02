Mulher emociona internautas ao dedicar cura do câncer à companhia diária de seu cão; veja vídeo

A- A+

O fim da quimioterapia motivou Rayssa Martins a compartilhar uma homenagem a seu pet, o cachorro da raça dachshund, chamado Farofa.

No vídeo, ela relembra os momentos vividos com animal de estimação durante seu tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina nos linfonodos, glândulas que fazem parte do sistema linfático."Meu cachorro me ajudou a vencer o câncer e eu posso provar", diz a legenda do vídeo, que já passou de 1 milhão de visualizações.

Rayssa foi diagnosticada com a doença em julho de 2024. E partir do início da quimioterapia, a companhia de Farofa foi um diferencial.

"Fiquei cada vez mais grudado nela (tomava conta até no banho), porque sentia sentia que ela precisava de mim. Sabia quando ela estava triste, sabia quando ela precisava de um lambeijo e eu até evitava fazer besteira", escreveu a tutora em uma publicação do perfil de Farofa, descrevendo o ponto de vista do pet.

Além disso, outro detalhe que chamou atenção dos internautas foi o carinho das outras pessoas com a tutora do cão quando ela finalmente finalizou o tratamento contra o câncer. Ao sair de carro com um aviso sobre o fim da quimioterapia, muitos demonstraram solidariedade à Rayssa através de buzinas e felicitações.

