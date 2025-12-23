A- A+

NASCIMENTO Mulher entra em trabalho de parto em corrida por app e dá à luz com ajuda de policiais, no Recife Caso aconteceu na avenida Joaquim Ribeiro, no bairro da Várzea, Zona Oeste da cidade

Uma mulher entrou em trabalho de parto durante uma corrida por aplicativo e foi socorrida por policiais militares, que a auxiliaram a dar à luz, no Recife.

Tudo aconteceu na avenida Joaquim Ribeiro, no bairro da Várzea, Zona Oeste da cidade, na noite dessa segunda-feira (22). Policiais do 12º BPM faziam um patrulhamento pelo local quando foram acionados por populares.

"Um motorista de aplicativo havia feito um pedido de socorro, relatando uma emergência envolvendo uma passageira. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a passageira estava em trabalho de parto", afirmou a Polícia Militar, por meio de nota.

Nesse momento, os policiais prestaram suporte à mulher, e realizaram os primeiros procedimentos de assistência ao parto no local.

Mulher dá à luz no Recife com auxílio de policiais. - Foto: Polícia Militar de Pernambuco/Divulgação

Após o nascimento do bebê, mãe e filho foram encaminhados ao Hospital Barão de Lucena, no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, para receber cuidados médicos especializados. "Ambos estão sob a supervisão da equipe de saúde, recebendo o acompanhamento necessário", finalizou a polícia.



