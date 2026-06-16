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BRASIL Mulher escorrega e morre em trilha a caminho de gruta onde faria rapel no Rio de Janeiro Segundo testemunhas, Rosemary da Silva Garcia estava perto de borda de descida íngreme e passava repelente quando escorregou e perdeu o equilíbrio

Uma mulher morreu, no último domingo, quando escorregou de uma trilha a caminho de uma gruta onde faria rapel, nas redondezas de Inoã, distrito de Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Segundo testemunhas, a enfermeira Rosemary da Silva Garcia, de 59 anos, estava parada perto de borda de descida íngreme e passava repelente quando escorregou e perdeu o equilíbrio.

O acidente ocorreu no início da tarde, na região conhecida como Grutas do Spar. Rosemary fazia parte de um grupo de 15 pessoas que caminhavam para chegar ao ponto de ancoragem quando parou para aplicar a proteção contra insetos e, ao levantar uma das pernas, seu pé de apoio escorregou.

De acordo com o relato do instrutor responsável a policiai militares do 12º BPM (Niterói) que foram para o local, a mulher estava equipada com itens de segurança, incluindo luvas e capacete. Mas, por causa do grande número de mosquitos no local, parou para usar o repelente.

Um homem que estava ao lado de Rosemary afirmou que tudo aconteceu de forma extremamente rápida. De acordo com ele, o instrutor ainda tentou segurar a mulher pelo braço e quase foi arrastado com ela — conseguiu se salvar agarrando uma raiz. Mas por causa do terreno muito inclinado, composto por pedras e pedregulhos, foi impossível impedir a queda.

O homem disse, ainda, que apenas ouviu o impacto do corpo da vítima com o solo. Ele frisou, ainda, que não houve tempo hábil para outras ações no sentido de impedir a queda de Rosemary porque isso poderia significar que outras pessoas também caíssem.

O corpo de Rosemary foi retirado do local por equipes do Corpo de Bombeiros e seguiu para o Instituto Médico-Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo. A Polícia Civil informou que a 82ª DP (Maricá) investiga a morte. "A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. Outras diligências estão em andamento para apurar a morte de Rosemary da Silva Garcia", informou a corporação, em nota.

A Prefeitura de Maricá afirmou que as Grutas do Spar são privadas e estão inseridas nos limites do Refúgio de Vida Silvestre Municipal de Maricá (Revis). Por ser uma propriedade particular, "a prefeitura não é responsável pela autorização, fiscalização ou interdição de atividades de rapel realizadas no local", .

As Grutas do Spar

As Grutas do Spar ficam numa antiga área de mineração, desativada há cerca de 50 anos. No espaço era feita a extração de minerais como feldspato e malacacheta. Atualmente, são uma área de visitação que atraem praticantes do rapel.

No local, há um lago natural. A caverna tem altura de aproximadamente 40 metros — onde o esporte é praticado. Há, também, vegetação típica da Mata Atlântica.

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