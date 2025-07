A- A+

Crime Recife: mulher é esfaqueada por homem dentro de motel no bairro de São José A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu em flagrante o suspeito do crime

Uma mulher foi esfaqueada por um homem na tarde desta sexta-feira (11). O caso aconteceu dentro de um quarto de motel, no bairro de São José, área central do Recife.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu em flagrante no local um homem de 28 anos.

A vítima do crime, que aconteceu no Hotel Lua de Mel, recebeu atendimento do Samu e foi encaminhada para o Hospital da Restauração (HR), no Derby.

Até o momento, o hospital não forneceu informações sobre o estado de saúde da mulher de 25 anos.

Já o suspeito, preso em flagrante, foi retirado até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que fica no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Veja também