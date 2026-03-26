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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher esfaqueia namorado e diz ter sofrido violência doméstica: "De homem eu não apanho mais" Em vídeo divulgado nas redes sociais, Millena Beatriz aparece com marcas de sangue e diz: "Eu vou presa, mas eu vou feliz"

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher identificado como Millena Beatriz Correia Freire da Silva, de 21 anos, foi detida após confessar ter esfaqueado o companheiro, de 22 anos, em Maceió (AL). Ela alega ter agido em legítima defesa após sofrer violência doméstica.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Millena confirma ter esfaqueado o companheiro diz: "De homem não apanho mais não". "Eu vou presa, mas eu vou feliz. De homem eu não apanho mais não", diz.

O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira, 23. De acordo com a advogada Amanda Montenegro, "não foi um simples caso de violência, foi um caso de sobrevivência".

"Bia, durante sete meses, enfrentou um ciclo de violências sem fim com o seu ex-companheiro. Ela sobreviveu a agressões físicas, agressores psicológicas, ao controle possessivo e até mesmo reiteradas ameaças de morte. Bia, por diversas vezes, tentou romper o ciclo e sair da relação, mas era impedida por ameaça. Chegou a ficar em cárcere privado", diz.

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas, uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada, por volta das 4h, para uma ocorrência de violência doméstica no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. No local, a equipe encontrou o homem, de 22 anos, caído ao chão, inconsciente e ensanguentado.

Millena contou aos policiais que esfaqueou o companheiro para se defender das agressões. Ele foi socorrido, entubado, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital Geral do Estado (HGE).

Ela foi levada à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ouvida e liberada. Segundo a advogada de Millena, ela chegou a ficar acamada após uma série de agressões.

"Ela chegou a ser brutalmente agredida com socos, chutes, empurrões, puxões de cabelo e até com tijolos. Diante de uma agressão atual, injusta e letal, Bia não teve outra alternativa se defender com o uso de uma faca", diz.



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