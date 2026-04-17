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Aranhas

Mulher esquece pacote com 20 tarântulas em trem na Alemanha

Animais foram apreendidos enquanto se identificava a proprietária

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TarântulaTarântula - Foto: Unsplash/Reprodução

Vinte tarântulas devidamente embaladas foram encontradas em um trem regional na estação de Tübingen, no sudoeste da Alemanha, depois que sua proprietária esqueceu um pacote, informou a polícia federal de Stuttgart nesta sexta-feira (17).

Os fatos ocorreram na quinta-feira, quando o maquinista de um trem que fazia o trajeto entre as estações de Herrenberg e Tübingen alertou as autoridades após descobrirem a bordo um pacote com a inscrição "aranhas e escorpiões".

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Ao chegar à estação de Tübingen, os agentes policiais abriram o pacote e verificaram cerca de vinte tarântulas devidamente embaladas, segundo o comunicado.

Os animais foram apreendidos enquanto se identificava a proprietária, uma mulher de 31 anos, que foi localizada rapidamente. Ela recuperou o seu pacote estranho no mesmo dia.

Segundo a polícia de Stuttgart, procurada pela AFP, o incidente não alterou o tráfego ferroviário e a passagem não corre o risco de sofrer qualquer ação judicial.

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