Saúde Mulher expõe os perigos de viver na cidade mais fria do mundo Kiun B mora na cidade siberiana de Yakutsk, onde as temperaturas caem abaixo de -64,4ºC no inverno

A jovem Kiun B, mora na cidade siberiana de Yakutsk, onde as temperaturas caem abaixo de -64,4ºC no inverno e no verão descongelam um pouco, com a média diária em torno de 20ºC. Em vídeos publicados na internet, ela mostra alguns dos impactos negativos que o frio extremo pode causar em seu corpo.

Ela diz que a cidade recebe meses de pouca luz solar e que “uma espessa neblina obscurece o sol durante a maior parte do ano”, segundo ela, a metrópole é semelhante a “uma cena de um filme de ficção científica”.



Kiun relata que os moradores são afetados por graves queimaduras de frio nos dedos, e que a vida não para por conta do congelamento. “Ainda saímos, vamos para a escola e trabalhamos. Contrair queimaduras de frio e hipotermia em Yakutsk é quase tão comum quanto o próprio resfriado”, afirma.

Quando ela começa a sentir uma “dormência” – um dos sintomas do congelamento – ela parte em direção a um lugar quente como um shopping ou uma estação de ônibus aquecida para evitar qualquer dano sério.

Segundo a jovem, esta é uma condição de grave problema entre a comunidade de moradores de rua e por isso o governo tomou medidas para “construir mais abrigos para fornecer calor e proteção”.

Os hospitais também dispõem de enfermarias especializadas e médicos específicos para tratar dos casos e, além disso, todos os cidadãos e residentes têm acesso a serviços básicos de saúde gratuitos. Como algumas comunidades na região de Yakutsk são espalhadas e de longa distância, muitas pessoas morrem durante estes trajetos que podem durar mais de 48 horas.

"Com tanto frio, as baterias dos carros podem congelar, deixando os viajantes presos... o que pode ser fatal. Infelizmente, todos os anos, cerca de centenas de pessoas morrem congeladas em Yakutsk”, afirma.

Problemas respiratórios

Além do frio, os problemas respiratórios são comuns em Yakutsk. Detalhando porque isso acontece, ela diz: “O ar gelado pode realmente estressar sua respiração. Então, durante os dias muito frios, muitas vezes cobrimos completamente o rosto e isso não apenas protege a nossa pele, mas também protege os nossos pulmões”, afirma.

A deficiência de vitaminas também é um problema constante para os moradores da cidade, especialmente da vitamina D, devido à exposição limitada à luz solar durante os longos meses de inverno. “Tenho lidado com anemia desde que me lembro”, diz.

Em uma tentativa de ajudar seu corpo, Kiun toma pílulas de vitamina D e ferro. Nos vídeos, ela faz um check-up médico com a irmã e os médicos confirmam que os comprimidos ajudaram nos níveis de vitamina D, pois os exames mostram que estão acima da média. Os níveis de sua irmã, entretanto, são muito baixos e os médicos afirmam que ela precisará tomar suplementos para melhorá-los.

Outra queixa ligada à falta de luz solar, diz Kiun, é um tipo de depressão conhecido como Transtorno Afetivo Sazonal.

“No inverno, a falta de luz solar e o frio constante podem realmente te deixar para baixo. É difícil até mesmo sair de casa quando você precisa se agasalhar em centenas de camadas, por isso passamos muito tempo dentro de casa. Mas ficar dentro de casa o tempo todo pode fazer você se sentir realmente cansado, com sono e posso sentir meu humor piorando”, diz.

No entanto, nos últimos anos o acesso aos recursos tornou-se mais fácil graças à internet e ela utiliza a plataforma de saúde mental BetterHelp há mais de um ano.

“Tem sido uma grande ajuda conectar-me a um terapeuta on-line... Fazer sessões de terapia me ajudou a me entender melhor e a explicar as razões por trás dos meus sentimentos”, explica.

Água gelada

Embora nos últimos tempos celebridades e entusiastas da saúde tenham recorrido à crioterapia e à terapia com água fria para evitar o envelhecimento, Kiun diz que as temperaturas abaixo de zero não são tão agradáveis onde ela está.

“Estudos demonstraram que nós, em Yakutsk, tendemos a envelhecer mais rapidamente. A investigação descobriu que a nossa adaptação a longo prazo ao clima rigoroso leva-nos a envelhecer biologicamente três a quatro anos mais rapidamente do que os caucasianos. Acredita-se que este envelhecimento acelerado se deve ao aumento da nossa taxa metabólica, à medida que o nosso corpo trabalha mais para gerar a energia necessária para o calor”, diz ela que sempre acreditou ser interessante o fato de morar em uma das cidades mais geladas do mundo retardar o processo de envelhecimento.

