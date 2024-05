A- A+

EUA Mulher fica com a mandíbula travada por 4 horas após bocejar muito forte; veja o caso De acordo com o relato de Jenna Sinatra, foram necessários quatro médicos para destravar o osso móvel

Ao bocejar com muita força, Jenna Sinatra, de Nova Jersey, nos Estados Unidos, travou a própria mandíbula. A mulher de 21 anos procurou a emergência mais próxima, no entanto, precisou ficar quatro horas seguidas com a boca aberta enquanto exames eram feitos.

Após a realização dos exames, foi aplicado um relaxante muscular na região afetada e quatro médicos conseguiram fechá-la manualmente. Em seguida, o rosto de Jena foi envolto em bandagens.





O vídeo compartilhado por ela, narrando a situação, acumulou 10 milhões de visualizações no TikTok, 2 milhões no Instagram e milhares de comentários assustados com o caso.

“Meu Deus, isso aconteceu comigo uma vez enquanto bocejava e meu pânico foi tanto que a coloquei de volta no lugar”, escreveu um dos usuários.

Por que a mandíbula pode travar?

A mandíbula é o maior osso da face e o único osso móvel do crânio humano. Suas funções incluem fazer a mastigação da comida, mudar o formato da boca e ajudar a criar sons.

Em resposta ao relato de feito por Jenna, Anthony Youn, um cirurgião plástico de Michigan, nos EUA, explicou que esse tipo de problema é raro, mas pode ocorrer ao forçar demais o osso.

“Você pode deslocar a mandíbula ao realizar atividades cotidianas, como bocejar repetidas vezes, rir ou morder um sanduíche grande”, afirma o especialista em um vídeo citando o ocorrido.

Veja também

Elefantes Os elefantes e seus diferentes cumprimentos