Recife Mulher fica com cabeça presa em catraca de ônibus da linha Alto do Burity/Macaxeira, no Recife Caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (14)

Uma mulher ficou com a cabeça presa na catraca de um ônibus da linha 604 - Alto do Burity/Macaxeira, da empresa Pedrosa, que circula na Zona Norte do Recife.

O caso aconteceu na noite dessa quinta-feira (14). Passageiros que estavam no coletivo gravaram o ocorrido e as imagens foram divulgadas nas redes sociais.

No vídeo, a mulher, que não teve o nome e idade divulgados, aparece com o corpo já atravessado no novo modelo de catraca e com a cabeça presa.



O motorista do veículo aparece nas imagens tentando ajudar a mulher. É possível ouvir uma passageira pedindo para todos descerem do ônibus. Não há informações como a mulher conseguiu se desprender.

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros em Pernambuco (Urbana-PE) informou que está analisando as circunstâncias que podem ter levado à ocorrência.



"A empresa avaliará as imagens das câmeras internas do veículo e dados do sistema de bilhetagem e dos demais sistemas embarcados", afirmou a empresa.



Novas catracas

"Os testes estão sendo realizados em conjunto com o Grande Recife Consórcio de Transporte e o novo modelo de catraca tem funcionado normalmente até o momento", afirmou a empresa.



A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com o Grande Recife Consórcio de Transporte, que enviou técnicos para periciar o equipamento e elucidar o ocorrido na catraca experimental.



"A operadora também será instada a prestar os devidos esclarecimentos. Até o momento, o Consórcio não teve acesso a dados de contato da pessoa envolvida, o que permitirá prestar apoio, caso necessário. De antemão, nos solidarizamos e determinamos que todos os esforços sejam direcionados para solucionar o problema", afirmou o Grande Recife.

