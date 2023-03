A- A+

Crime Mulher fica com faca cravada na cabeça em tentativa de feminicídio no DF Suspeito deu uma facada na cabeça da vítima após briga em bar

Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP), acusado de tentativa de feminicídio. Ele foi detido na tarde da última quinta-feira (30).

O crime aconteceu após uma briga com a vítima, de 22 anos. Ele atacou a jovem e a atingiu com uma faca, que ficou cravada na cabeça dela, em um bar na cidade do Gama, no Distrito Federal.

Segundo a PMDF, familiares da mulher disseram que eles não são namorados ou possuem qualquer tipo de vínculo.

Com o apoio do serviço de inteligência, os policiais realizaram buscas na região em que o suspeito é conhecido por atuar. Após o patrulhamento, o suspeito foi encontrado nos fundos de uma casa no Setor Leste da cidade. Segundo a PMDF, ele estava muito transtornado e sob o efeito de drogas.

O suspeito foi conduzido para a 20ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante delito por tentativa de feminicídio. Questionado sobre a motivação do crime, o autor negou qualquer justificativa.

De acordo com a PMDF, o autor do crime tem passagens pela polícia desde os 14 anos por diversos crimes, como roubo de veículo, porte ilegal e disparo de arma de fogo de uso permitido.

A vítima foi socorrida com vida e levada para o Hospital de Base.

Procurada pelo Portal da Folha, a assessoria de imprensa do hospital não informou o estado atual de saúde da mulher por não ter autorização dos familiares.

