Agreste Mulher fica com pedaço de madeira preso no rosto após ser agredida por assaltantes em Agrestina Vítima foi socorrida para o Hospital Regional do Agreste

Uma mulher de 44 anos ficou com um pedaço de madeira preso no rosto após ser agredida por assaltantes na própria residência, na cidade de Agrestina, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Civil do Estado (PCPE), a vítima relatou que, ao chegar em casa, flagrou um homem e uma mulher roubando seus pertences. Os suspeitos, que não tiveram o nome e idades divulgados, agrediram a mulher.



Um pedaço de madeira ficou preso no rosto da vítima, que foi socorrida por policiais militares do 4º BPM para um hospital local e transferida, posteriormente, para o Hospital Regional do Agreste.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Caruaru como roubo em residência e lesão corporal dolosa. Um inquérito foi instaurado pela PCPE para apurar os fatos. Ninguém foi preso até o momento.



Segundo a unidade de saúde, a mulher deu entrada no local com escoriações no corpo e marcas de agressão na face.



"A mulher passou por cirurgia na manhã dessa quinta-feira (18) e segue em observação. Seu estado de saúde é estável", informou o Hospital Regional do Agreste.

