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ACIDENTE Mulher fica ferida após caminhonete invadir casa em São Lourenço da Mata De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), além da moradora, o condutor do veículo, de 31 anos, também se feriu

Uma mulher de 58 anos ficou ferida após uma caminhonete colidir contra a sua casa, no município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O caso aconteceu na noite deste domingo (27).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), além da moradora, o condutor do veículo, de 31 anos, também se feriu.

"As equipes prestaram atendimento pré-hospitalar às duas vítimas. A moradora, 58 anos, foi conduzida ao Hospital Petronila Campos, em São Lourenço da Mata, enquanto o condutor, 31 anos, foi encaminhado ao Hospital Português", explicou a corporação.

Após ser hospitalizada, a mulher recebeu alta na manhã desta segunda-feira (28). A informação é da TV Globo. Já o motorista ainda não teve estado de saúde informado.

Os bombeiros atuaram com quatro viaturas na ocorrência, ao lado de agentes da Defesa Civil, que também foi acionada. Ainda de acordo com o CBMPE, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) permaneceu no local para as providências cabíveis. A reportagem tenta contato com a corporação.

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