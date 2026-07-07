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violência em olinda Mulher fica ferida após tentativa de assalto na praia do Carmo; suspeito é detido pela população Em seguida, o indivíduo foi preso em flagrante por agentes da Polícia Militar de Pernambuco

Tentativa de assalto registrada na Praia do Carmo, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, no fim da manhã desta terça-feira (7), terminou com uma mulher ferida por golpe de arma branca.

O suspeito foi capturado por populares, agredido e, em seguida, preso em flagrante pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que atuou na ocorrência por meio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

A mulher recebeu os primeiros socorros de equipe da PMPE e depois do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Olinda. Ela foi encaminhada para unidade de saúde.

Após receber alta médica, ela foi levada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, para prestar depoimento.

O suspeito também foi socorrido e levado para receber atendimento médico, permanecendo em observação no hospital sob custódia policial. Após receber alta, ele será levado ao DHPP.

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