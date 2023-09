A- A+

Vítima de violência doméstica, uma mulher de 36 anos foi resgatada por uma viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) às margens da BR-101, na Iputinga, Zona Oeste do Recife, na noite dessa quarta-feira (26). Segundo a corporação, ela correu até a rodovia para pedir ajuda enquanto era seguida pelo agressor, seu companheiro, que terminou detido.

A viatura da PRF passava pelo local no momento em que ela fugia do agressor. Aos policiais, a mulher afirmou que o homem, que estava alcoolizado, tinha lhe agredido fisicamente, além de ter colocado fogo no barraco onde viviam, na Iputinga.

"Na delegacia, a vítima expôs o comportamento agressivo do companheiro e as frequentes agressões sofridas desde que iniciaram o relacionamento há cerca de um mês", disse a PRF.

De acordo com informações levantadas pela PRF, o homem já havia sido preso em São Paulo com base na Lei Maria da Penha de proteção às mulheres contra a violência.

"Ele acabou detido e deve responder por lesão corporal, ameaça e incêndio. A mulher disse em depoimento que pretende solicitar medida protetiva contra o companheiro agressor", acrescentou a polícia. O caso será acompanhado pela Polícia Civil.

