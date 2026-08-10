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rio Mulher furta viatura da PM, desobedece ordem de parada e é presa após bater durante fuga Veículo foi levado em Casimiro de Abreu e localizado na Rodovia Amaral Peixoto, em direção a Rio das Ostras

Uma mulher foi presa após furtar uma viatura da Polícia Militar em Casimiro de Abreu, na Região dos Lagos do Rio, no último domingo (9). Segundo a corporação, Jessica Miranda Barbosa entrou no veículo, que estava parado, e fugiu em direção a Rio das Ostras.



Ela foi localizada na Rodovia Amaral Peixoto, mas não obedeceu à ordem de parada e continuou a fuga até perder o controle da direção e bater contra uma barreira de contenção próximo de um estabelecimento comercial.

A viatura pertence ao 32º BPM (Macaé). De acordo com a PM, após a subtração do veículo, policiais montaram um cerco tático na Rodovia Amaral Peixoto, que liga São Gonçalo a Macaé.



Durante a tentativa de abordagem, a mulher não parou e seguiu em fuga. Na sequência, perdeu o controle do veículo e bateu contra a barreira de contenção, causando danos à viatura.

Jessica foi detida e levada para a 123ª DP, em Macaé. Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) informou que ela passará por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (11), na Central de Audiência de Custódia da Comarca de Campos dos Goytacazes.



A PM informou que a viatura estava parada no momento em que foi subtraída, mas não esclareceu onde estavam os policiais responsáveis pelo veículo. Em nota, a corporação afirmou que o comando do 32º BPM "adotará as medidas administrativas cabíveis" e que "as circunstâncias do fato estão sendo apuradas".

Leia abaixo a íntegra da nota da Polícia Militar:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, de acordo com o comando do 32º BPM (Macaé), neste domingo (09/08), uma mulher subtraiu uma viatura policial, que estava parada, e fugiu em direção ao município de Rio das Ostras.

Durante cerco tático, a equipe localizou e recuperou o veículo na Rodovia Amaral Peixoto e deu ordem de parada, que não foi obedecida. Durante a fuga, a condutora perdeu o controle da direção e colidiu contra uma barreira de contenção nas proximidades de um estabelecimento comercial, causando danos à viatura.

A mulher foi detida e conduzida à 123ª DP.

O comando da unidade adotará as medidas administrativas cabíveis, e as circunstâncias do fato estão sendo apuradas".

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