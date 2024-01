A- A+

SEGURANÇA Mulher ganha calcinha com bolso para celular: "Nova moda para evitar assalto no Rio" É possível encontrar a peça sendo vendida por valores entre R$ 25,90 e R$ 35,50 em lojas online

A psicóloga Mara Gomes mostrou, em seu perfil do Tik Tok, o presente inusitado que ganhou para passar o Réveillon no Rio de Janeiro: uma calcinha com bolso para guardar celular. Segundo ela, a peça é a nova moda para não ser assaltado na cidade. O vídeo já tem cerca de 13 mil visualizações na rede social e vários comentários exaltando a novidade. É possível encontrar a peça sendo vendida por valores entre R$25,90 e R$ 35,50 em lojas online.

"Você quer saber a nova moda de fim do ano do Rio para não ser assaltado? Eu vim para o Rio com uma amiga minha. Nós vamos passar o ano novo em Copacabana. Todo mundo que conheço, carioca ou não, diz que preciso prestar atenção e cuidar do meu celular. E aí uma amiga minha me deu esse presente, que é uma calcinha com fecho para colocar o celular dentro. Eu achei incrível" conta Mara.

O vídeo foi publicado na rede no dia 31 de dezembro. Nos comentários, ela atualizou os seguidores dizendo que usou a peça a noite toda e que a festa de Copacabana foi mais tranquilo do que ela esperava.

Segurança em Copacabana

O réveillon de Copacabana, epicentro das festas de final de ano, teve 12 adolescentes apreendidos e cinco presos, segundo a Polícia Militar (PM). Ainda de acordo com a corporação, um dos homens foi preso pela oitava vez praticando roubos no bairro.

Um balanço da Polícia Civil aponta que 10 suspeitos foram presos e 5 menores foram apreendidos. Na noite deste domingo, a PM prendeu na noite de réveillon Fabio Cardozo Bansemer, acusado de tentativa homicídio qualificado e que estava foragido desde março.

Policiais do 19º BPM (Copacabana) o abordou após ele ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial, em um dos pontos de bloqueio de acesso ao bairro de Copacabana, na Rua Miguel Lemos com Avenida Atlântica. Ele foi levado para a 13ª DP (Ipanema).

Segundo a Seop, uma mulher teve um telefone furtado recebeu o apoio das equipes que tentaram localizar o aparelho por meio do GPS. Os agentes conseguiram recuperar o celular e conduziram o autor do furto (um menor de idade) para a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade.

Uma outra pessoa teve o cordão furtado em Copacabana. As equipes foram atrás do homem que cometeu o furto até alcançá-lo. Ele, que é menor de idade, foi levado para a 12ª DP (Copacabana). Já em outro momento, os agentes se depararam com um homem sendo agredido por populares. A equipe fez a prisão dele e acharam um telefone na posse dele. Ele também foi conduzido para a 12ª DP. A vítima ligou para o telefone e foi orientada pelos agentes a comparecer na delegacia para registrar a ocorrência e pegar seu aparelho telefônico. Ainda houve a condução de quatro pessoas para DP por suspeitas de furto e por agressão, mas após verificação foram liberados.

