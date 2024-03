Mulher grávida e homem morrem após fio de energia atingir moto em que estavam com menina de 9 anos

A- A+

Uma mulher grávida e um homem morreram, na madrugada de sábado (16), após um fio de energia colidir com a moto em que eles estavam, no distrito de Cruz de Rebouças, em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR). No veículo, também estava a filha da mulher, de 9 anos, que sobreviveu.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que a ocorrência foi registrada como morte acidental pela Delegacia Seccional de Paulista, também na RMR. As vítimas foram identificadas como Felipe Roberto da Silva Cruz e Maysa Estelita Vidal da Silva.

"As vítimas, um homem de 33 anos, e uma mulher, de 27 anos, companheiros, segundo relatos, estariam com a filha em uma motocicleta, em Cruz de Rebouças, quando um fio teria caído por cima deles, provocando uma descarga elétrica", informou a corporação, por meio de nota.

A menina de 9 anos teria conseguido sair e procurar ajuda, ainda segundo a polícia. A grávida e o homem não resistiram. "As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do ocorrido", completou a Polícia Civil.

Em entrevista à TV Globo, o advogado da família, Ernesto Cavalcanti, disse que a mulher estava grávida de oito meses e o bebê também não resistiu.

Os corpos foram periciados pelo Instituto de Criminalística (IC) e depois encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Acidente matou mulher e homem em área rural de Igarassu (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Neoenergia diz que ligação era clandestina

A Neoenergia, que afirmou lamentar o acidente, disse que a ligação de energia era clandestina. "Imediatamente após acionamento pelo Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), a empresa enviou equipe ao local e adotou os procedimentos emergenciais de segurança", disse a companhia.

A distribuidora também afirmou que técnicos constataram que a rede elétrica foi rompida por uma ligação irregular de energia que abastecia moradias da localidade.

"Em decorrência do rompimento, os ocupantes da moto colidiram contra a fiação partida. As informações coletadas pela distribuidora foram repassadas às autoridades policiais com a finalidade de auxiliar a investigação do caso", acrescentou a Neoenergia.

"A ocorrência não resultou em interrupção no fornecimento de energia na área, o que comprova a existência de irregularidades", completa a companhia, reforçando que "ligação clandestina é crime previsto no Código Penal Brasileiro".

A prática provoca acidentes e coloca em risco a vida de quem comete a prática criminosa e da comunidade no entorno.

