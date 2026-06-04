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Barueri Mulher impede tentativa de estupro com mata-leão após ter imóvel invadido por desconhecido em SP Imagens de câmeras de segurança mostram quando o suspeito entra no prédio sem autorização

Uma mulher vítima de tentativa de estupro conseguiu impedir a violência sexual após entrar em luta corporal e aplicar o golpe mata-leão em um homem desconhecido que invadiu seu imóvel em um condomínio residencial na cidade de Barueri, na Grande São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando, aproveitando a saída de um morador, o suspeito entra no prédio sem autorização, às 8h22 do último dia 23 de maio. Ele passa pela recepção tranquilamente e segue em direção ao imóvel da mulher, uma nutricionista, moradora do 18º andar.

A vítima afirma que estava sozinha e dormia no momento da ação. O namorado teria saído pouco tempo antes e deixado a porta encostada pois voltaria ao imóvel e não tinha as chaves.

Ao encontrar a porta destrancada, o suspeito acessou o local e teria tentado estuprá-la depois de sinalizar que estava armado, mas a mulher reagiu, entrou em luta corporal por cerca de 20 minutos e aplicou um mata-leão no criminoso.

"Ele botou a mão na boca, mandando calar a boca e fez a menção de que estava armado. Ele veio para cima de mim, e eu levantei da cama. Comecei a gritar, perguntando quem ele era", detalhou a vítima, em entrevista ao g1.

Ainda de acordo com a nutricionista, o homem chegou a afirmar que a acompanhava há um tempo, mas ela diz não o conhecer, e detalhou conseguir reagir por ter praticado muay thai, boxe, jiu-jítsu e defesa pessoal.

No confronto, o suspeito puxou os cabelos, tentou sufocar e chegou a derrubar a vítima da escada no momento em que ela tentou escapar. As imagens mostram a mulher correndo pelo corredor do condomínio, batendo nas portas dos vizinhos para pedir ajuda. O homem surge na sequência a seguindo.

Ao ouvir os gritos, moradores apareceram e conseguiram conter o homem até a chegada do policiamento, que o encaminhou para uma unidade policial, onde teve a prisão confirmada. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Barueri como tentativa de estupro, lesão corporal e violação de domicílio.

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