Rio de Janeiro Mulher invade hospital no RJ com carro e provoca pânico entre quem estava no local Motorista foi presa e autuada em flagrante pelos crimes de dano qualificado e direção perigosa

Uma mulher invadiu a recepção do Hospital de Emergência de Resende, no Sul Fluminense, nessa quarta-feira (20), por achar que o atendimento dado à irmã não foi o adequado. Ninguém ficou ferido. O episódio causou pânico em funcionários e pessoas que estavam na unidade de saúde — entre elas grávidas, idoso e crianças. A motorista foi presa e autuada em flagrante na 89ª DP (Resende) pelos crimes de dano qualificado e direção perigosa.

A cena foi registrada em vídeo. A mulher é vista muito alterada, gritando e xingando alto, enquanto funcionários do hospital vão até a mala do Celta preto, onde estava a irmã dela. Alguns tentam conter a motorista. O chão está coberto de cacos de vidro. Muitas pessoas deixam a unidade de saúde correndo.

Dois policiais civis que haviam ido ao hospital para ouvir o depoimento de uma paciente viram o momento em que a confusão na recepção começou. Eles contaram que, ao chegar ao local, se depararam com um cenário de destruição: além do vidro quebrado, as cadeiras estavam destruídas. Os agentes souberam que a motorista estava na lanchonete e foram até lá.

A mulher contou aos agentes que havia levado a irmã, que sofrera um acidente doméstico, ao hospital e não ficou satisfeita com a liberação dela. Ao chegar em casa, fez contato com o Samu, pediu uma ambulância e foi informada de que não seria possível realizar o atendimento naquele momento. Ela, então, ligou para a unidade de saúde e uma médica disse que a irmã poderia passar por um novo atendimento. A motorista afirmou que saiu de casa já com a intenção de invadir o hospital com o Celta.

