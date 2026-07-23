Mulher investigada por morte de PM se joga da janela do próprio apartamento ao receber voz de prisão
Apesar da tentativa, a suspeita caiu sobre um carro e foi socorrida para uma unidade hospitalar, onde segue estável
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu, na noite da última quarta-feira (22), um mandado de prisão preventiva contra a ex-companheira do cabo José Maria Alexandre da Silva Junior da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), investigada pela morte do policial, que aconteceu em junho deste ano.
A ordem judicial foi cumprida no apartamento da suspeita, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
De acordo com a Polícia Civil, a determinação foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital e foi executada pelos agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).
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Ao ser informada do mandado, ela se jogou da janela de um dos cômodos do imóvel, no 4º andar do edifício, e caiu sobre um carro estacionado.
Em seguida, a investigada recebeu atendimento imediato no local, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar.
A PCPE informou que, além de acompanhar a situação, também vai tomar as providências cabíveis após a avaliação do estado de saúde da custodiada.
Entenda o caso
A investigada é suspeita de envolvimento na morte do cabo Silva Junior, que ocorreu em 11 de junho de 2026.
O policial passou mal e morreu no apartamento da então ex-companheira, no Edifício Azurara, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
A Polícia Civil está apurando o caso como um possível envenenamento. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.
Confira a nota da PCPE na íntegra:
"A Polícia Civil de Pernambuco informa que deu cumprimento, nesta quarta-feira (22), a um mandado de prisão expedido em desfavor de uma mulher investigada pelo crime de homicídio.
Durante o cumprimento da ordem judicial, a suspeita tentou tirar a própria vida. Ela recebeu atendimento imediato pelas equipes no local e foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde permanece sob cuidados médicos.
A Polícia Civil acompanha a situação e adotará as providências cabíveis após a avaliação do estado de saúde da custodiada."