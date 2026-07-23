A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) cumpriu, na noite da última quarta-feira (22), um mandado de prisão preventiva contra a ex-companheira do cabo José Maria Alexandre da Silva Junior da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), investigada pela morte do policial, que aconteceu em junho deste ano.

A ordem judicial foi cumprida no apartamento da suspeita, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

De acordo com a Polícia Civil, a determinação foi expedida pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Capital e foi executada pelos agentes da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP).

Ao ser informada do mandado, ela se jogou da janela de um dos cômodos do imóvel, no 4º andar do edifício, e caiu sobre um carro estacionado.

Em seguida, a investigada recebeu atendimento imediato no local, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada a uma unidade hospitalar.

A PCPE informou que, além de acompanhar a situação, também vai tomar as providências cabíveis após a avaliação do estado de saúde da custodiada.

Entenda o caso

A investigada é suspeita de envolvimento na morte do cabo Silva Junior, que ocorreu em 11 de junho de 2026.

O policial passou mal e morreu no apartamento da então ex-companheira, no Edifício Azurara, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A Polícia Civil está apurando o caso como um possível envenenamento. As circunstâncias da morte seguem sob investigação.