Mulher leva tapa e mata-leão de PM em protesto no Recife; corporação diz que vai investigar caso

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Um policial militar agrediu e aplicou um golpe mata-leão em uma mulher que participava de um protesto na Zona Oeste do Recife, nessa quarta-feira (8). A corporação informou que vai apurar a atuação dos agentes envolvidos na ocorrência.



O caso aconteceu na Ponte Marechal Castelo Branco, também conhecida como Ponte da Caxangá, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.



A agressão foi gravada em vídeo que circula nas redes sociais.



As imagens mostram quando a mulher se desfaz de um recipiente branco e, ao tentar sair do local, recebe um tapa de um dos policiais militares, que a acerta por trás, na altura do pescoço.



Logo em seguida, o policial também aplica um mata-leão na mulher, que é cercada por outros agentes. A população presente pede que a ação seja filmada.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a corporação para entender o ocorrido.



Em nota, a PM afirmou que atuou para garantir o livre fluxo de veículos em vias da área do 12º BPM, onde manifestantes tentavam bloquear o trânsito ateando fogo em objetos [leia a íntegra da nota no fim do texto].



"A corporação esclarece que determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar a atuação dos policiais envolvidos e verificar a eventual ocorrência de excessos durante a ação", afirmou.



Ainda de acordo com a PM, a Corregedoria Geral permanece à disposição da população para o recebimento de relatos, denúncias ou outras informações relacionadas ao fato e que possam contribuir com a apuração.

Confira nota da Polícia Militar de Pernambuco na íntegra

"A Polícia Militar de Pernambuco informa que atuou, na última quarta-feira (08), para garantir o livre fluxo de veículos em vias da área do 12º BPM, onde manifestantes tentavam bloquear o trânsito ateando fogo em objetos.

A Corporação esclarece que determinou a instauração de procedimento administrativo para apurar a atuação dos policiais envolvidos e verificar a eventual ocorrência de excessos durante a ação.

Por fim, a Polícia Militar reforça que a Corregedoria Geral permanece à disposição da população para o recebimento de relatos, denúncias ou outras informações relacionadas ao fato, que possam contribuir com a apuração".

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