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Justiça Mulher ligada a Fernandinho Beira-Mar é presa por supeita de ser contadora do traficante Acusada foi presa presa pela Polícia Civil na Baixada Fluminense; ela é investigada há mais de 20 anos por participação nas finanças da organização criminosa

Uma mulher apontada pela polícia como tesoureira da estrutura criminosa vinculada a Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, foi presa nesta terça-feira (08/09) por policiais civis da 28ª DP (Praça Seca). Ela foi localizada na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O traficante está preso em Presídio Federal de Catanduvas, no Paraná, em Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Condenado por mais de 300 anos de prisão, Beira-Mar se encontra custodiado há mais de 20 anos.

A investigada é alvo da polícia há mais de duas décadas por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Após a prisão de Beira-Mar na Colômbia, em 2001, ela foi identificada pela Polícia Federal como responsável pelas finanças da organização. Seu nome também aparece no relatório final da CPI do Narcotráfico, instaurada pela Câmara dos Deputados.

Casada com um homem também apontado como integrante da organização criminosa, ela é investigada por, segundo a polícia, intermediar negociações entre o marido e outros membros da facção. As apurações dos investigadores apontam que o companheiro dela participava da compra de drogas e armas em países vizinhos, além do transporte e da comercialização desse material no Brasil. A mulher, por sua vez, também é suspeita de vender drogas na comunidade Parque das Missões, em Duque de Caxias, reduto de Beira-Mar.

A prisão ocorre sete meses após agentes da mesma delegacia terem participado da captura de outro integrante da organização, detido em fevereiro deste ano em Cabrobó, no sertão de Pernambuco. Apontado como um dos braços direitos de Beira-Mar, ele seria responsável pela compra e distribuição de grandes carregamentos de droga destinados ao Comando Vermelho.

Segundo as investigações, os dois presos chegaram a ser sócios em uma empresa usada, de acordo com a polícia, para o transporte de drogas do Rio para outros estados.

A prisão da mulher foi decretada pela Justiça Federal, que expediu o mandado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e colaboração com organização criminosa.

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