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Região Metropolitana do Recife

Mulher mata homem com golpes de arma branca em Igarassu e é socorrida para hospital

Homem foi atingido por golpes de arma branca e morreu em decorrência dos ferimentos

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Caso aconteceu em um imóvel na Rua Guilherme Jorge Paes Barreto, no centro de IgarassuCaso aconteceu em um imóvel na Rua Guilherme Jorge Paes Barreto, no centro de Igarassu - Foto: Google Street View/Reprodução

Uma mulher é suspeita de matar um homem de 31 anos, no centro de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, nesta terça-feira (10).

O caso aconteceu em um imóvel na Rua Guilherme Jorge Paes Barreto.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima foi atingida por golpes de arma branca e morreu em decorrência dos ferimentos. A motivação do homicídio não foi detalhada.

A mulher suspeita de cometer o crime tem 27 anos e precisou de atendimento.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que uma viatura de resgate foi enviada ao local e que a mulher foi socorrida pela guarnição e levada a um hospital com vida.

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Já a PCPE destacou que a autora já foi identificada e que a corporação segue em diligências para efetuar a prisão em flagrante da suspeita.

O crime foi registrado por meio da Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

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