VIOLÊNCIA

Mulher mata marido, em Olinda; ela sofria violência doméstica

Polícia investiga o caso

Sede do DHPP, no CordeiroSede do DHPP, no Cordeiro - Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Um homem de 31 anos foi encontrado morto em casa, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, na última segunda-feira (26). A autora do crime foi a companheira dele, que tem 30 anos, de acordo com a Polícia Civil de Pernambuco.

Quando os policiais chegaram ao local, não conseguiram abordar a mulher, porque ela havia fugido. O homem possui passagens pelo sistema prisional por violência doméstica contra a mulher.

Ele foi denunciado, em 2019 e 2024, por pessoas diferentes e chegou a passar cinco meses preso por ter agredido a companheira e a cunhada, em 2024.

A Polícia Civil de Pernambuco, que se pronunciou, por meio de nota, disse que registrou o caso como ‘homicídio consumado’. “A autora não foi localizada. As investigações seguem em andamento”.

