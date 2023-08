Mulher Melão diz que falsários estão se passando por ela para pedir pix em troca de conteúdo adulto

A- A+

Uma das mais solicitadas para venda de conteúdo adulto na plataforma OnlyFans, Renata Frisson, também conhecida como Mulher Melão, está sendo vítima de um golpe que atinge em cheio suas finanças. Pessoas ainda não identificadas estão se passando por ela em grupos privados nas redes sociais para pedir depósitos por pix em troca de vídeos da musa. Em média, a solicitação feita pelos golpistas é de pagamento de R$ 29,90 por imagens que nunca serão enviadas. Melão descobriu a fraude depois que seu escritório recebeu dezenas de reclamações dando conta do não envio de material exclusivo.

— Estão atuando há muito tempo, acredito que tenham movimentando muito dinheiro. E eles derrubam as minhas contas normais, e ficam fazendo comércio em cima do meu nome. Não tenho ideia do quanto já foi movimentado, mas com certeza é muita coisa, já que insistem no meu nome. Não tenho grupo nenhum, todo o meu conteúdo é exclusivo no OnlyFans — disse Frisson.

A assessoria de Mulher Melão confirmou que ela vai registrar o caso, nesta quinta-feira, às 14h na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI). A especializada é a unidade da Polícia Civil que investiga golpes praticados pela internet. Frisson vai levar cópias dos depósitos feitos por pessoas lesadas que procuraram seu escritório para reclamar do não envio de seus vídeos exclusivos.

Mulher Melão não revela quanto fatura por mês, mas já admitiu ter ficado milionária devido a sua conta numa plataforma adulta, onde está desde abril de 2021.

— Tenho fãs de todas as partes do mundo. E os gringos são os que mais acessam e interagem, me tratam como uma rainha. Hoje meu canal é o mais bombado do Brasil — disse Frisson, em entrevista publicada em dezembro de 2021.

