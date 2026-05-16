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INVESTIGAÇÃO Mulher morre 3 dias após cirurgia plástica em SP; polícia investiga Um familiar da vítima disse aos policiais que ela apresentou complicações horas após a cirurgia

A Polícia Civil considera como suspeita e investigará a morte de uma mulher de 39 anos, ocorrida na quinta-feira, dia 14 Três dias antes, ela havia sido submetida a uma cirurgia plástica em um hospital na região do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um familiar da vítima disse aos policiais que ela apresentou complicações horas após a cirurgia e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Transferida para outro hospital, ela ficou internada por dois dias, mas não resistiu. A pasta não divulgou o nome da mulher.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para perícia e esclarecimento das circunstâncias da morte. O caso foi registrado como morte suspeita e morte súbita sem causa determinante aparente pelo 27º DP.

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