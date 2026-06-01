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Congonhas Mulher morre após cair de escada durante desembarque no Aeroporto de Congonhas O acidente ocorreu na sexta-feira, 29, e a vítima morreu dois dias depois, no domingo, 31

Uma mulher de 72 anos morreu após cair de uma escada durante o desembarque de um voo da Latam no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu na sexta-feira, 29, e a vítima morreu dois dias depois, no domingo, 31.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

A Latam informou, em nota, que Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro sofreu uma queda ao descer a escada durante o desembarque do voo LA3785, que havia saído de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, disse, também em nota, que suas equipes médicas foram acionadas logo após o ocorrido. A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara.

Segundo a Latam, uma colaboradora da companhia aérea acompanhou Maria até a unidade de saúde e permaneceu no local até a chegada dos familiares. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo.

"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", afirmou a empresa.

"A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos."

A Aena também lamentou a morte da passageira e manifestou "solidariedade aos familiares e amigos".

O velório de Maria está marcado para ocorrer das 7h às 14h de terça-feira, 2, em Ituverava, no interior de São Paulo.

Caso semelhante

No ano passado, outra pessoa também morreu após cair de uma escada durante o desembarque de um voo - desta vez, no Aeroporto de São José do Rio Preto, no interior paulista.

Um homem de 67 anos caiu enquanto desembarcava de um voo da Latam que havia partido do Aeroporto de Congonhas.

Na época, a companhia aérea lamentou o ocorrido e afirmou ter solicitado assistência imediata aos socorrista que atuavam no local. A ASP - Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pelo Aeroporto de São José do Rio Preto, também lamentou a morte

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