Mulher morre após cair de escada durante desembarque no Aeroporto de Congonhas
O acidente ocorreu na sexta-feira, 29, e a vítima morreu dois dias depois, no domingo, 31
Uma mulher de 72 anos morreu após cair de uma escada durante o desembarque de um voo da Latam no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O acidente ocorreu na sexta-feira, 29, e a vítima morreu dois dias depois, no domingo, 31.
Procurada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) não respondeu à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.
A Latam informou, em nota, que Maria da Glória Pereira da Silva Fávaro sofreu uma queda ao descer a escada durante o desembarque do voo LA3785, que havia saído de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
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A Aena, concessionária responsável pelo Aeroporto de Congonhas, disse, também em nota, que suas equipes médicas foram acionadas logo após o ocorrido. A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi transferida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jabaquara.
Segundo a Latam, uma colaboradora da companhia aérea acompanhou Maria até a unidade de saúde e permaneceu no local até a chegada dos familiares. No entanto, a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo.
"A Latam lamenta profundamente o falecimento da passageira e é solidária com seus familiares", afirmou a empresa.
"A companhia ressalta que segue todos os protocolos previstos para esse tipo de situação, reiterando que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos."
A Aena também lamentou a morte da passageira e manifestou "solidariedade aos familiares e amigos".
O velório de Maria está marcado para ocorrer das 7h às 14h de terça-feira, 2, em Ituverava, no interior de São Paulo.
Um homem de 67 anos caiu enquanto desembarcava de um voo da Latam que havia partido do Aeroporto de Congonhas.
Na época, a companhia aérea lamentou o ocorrido e afirmou ter solicitado assistência imediata aos socorrista que atuavam no local. A ASP - Aeroportos Paulistas, concessionária responsável pelo Aeroporto de São José do Rio Preto, também lamentou a morte