A- A+

Recife Mulher morre após carro em que estava cair em vala às margens da BR-232, no Curado Vítima estava no banco traseiro do carro

Um acidente na BR-232, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, deixou uma mulher morta, na madrugada desta terça-feira (23).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista, de 52 anos, conduzia um veículo Toyota Yaris quando perdeu o controle do carro, por volta da 0h30.



O veículo, com cinco ocupantes, saiu da pista e caiu em uma vala no km 5 da via, nas proximidades do Hospital Pelópidas Silveira, sentido capital.

Uma mulher, de nome e idade não divulgados, que estava no banco traseiro do carro, não resistiu ao impacto do acidente e morreu no local.

Aos agentes da PRF, o motorista, que sofreu ferimentos leves, contou que teria cochilado ao volante e saído da pista.



Os outros ocupantes do carro, um adolescente, um idoso e uma mulher, foram atendidos por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



Ainda segundo a PRF, o carro ficou parcialmente submerso e foi retirado do local por volta das 9h30.

Veja também

ARGENTINA Milei recua com corte no cinema argentino após protestos com repercussão internacional