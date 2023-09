Mulher morre após colocar silicone para ficar "mais bonita" em vestido de noiva, na Itália

A- A+

Uma italiana de 22 anos morreu após realizar cirurgia para colocação de próteses de silicone, em Nápole. A esteticista Alessia Neboso foi operada no dia 11 de setembro. Nos dias seguintes, começou a apresentar quadro de complicações que a levaram de volta ao hospital e, em 20 de setembro, acabou morrendo após uma parada cardíaca. Segundo a imprensa local, a jovem sonhava se casar, e queria ficar “mais bonita” no vestido de noiva.

Namorado da jovem, Mario Lucchesi disse, em entrevista ao Il Messaggero, que a esteticista tinha um “complexo” com o corpo. Ela chegava a chorar em frente a um espelho, todos os dias, por conta de seus seios. Agora, a família de Alessia cobra os cirurgiões pela morte da esteticista.

Segundo eles, ela era saudável e chegou bem ao hospital onde colocou o silicone. Pai da jovem, Salvatore Neboso afirmou ao jornal italiano que a cirurgia correu bem, e ela teve alta na tarde do mesmo dia. Os médicos chegaram a observar que a jovem teve retenção de líquidos, mas nada foi considerado preocupante.

Dias depois, ela começou a sentir exaustão e teve febre alta. Segundo o pai, a mãe de Alessia chegou a procurar o médico responsável pela cirurgia, para que ele checasse a paciente.

— Inicialmente, só conseguimos uma visita por videochamada, mas era evidente que o estado da minha filha estava cada vez pior, ela perdia forças e não conseguia ser independente. Nesse momento, minha esposa insistiu na visita. A clínica não estava funcionando porque era dia de San Gennaro, mas, no final, concordaram em ver Alessia e abrir a clínica — disse Neboso ao Il Messaggero.

Com febre, vômito e fraqueza, a situação de Alessia se estendeu por mais alguns dias. Em 20 de setembro, precisou ser levada novamente à clínica. De lá, foi transferida para outra clínica, privada, na região de Acerra, e, depois, para um hospital.

O quadro de saúde de Alessia piorou com o passar das horas, e, em 21 de setembro, a família foi informada sobre a morte. A causa foi uma parada cardíaca.

— Ela era uma menina saudável e em perfeita forma. Como já havia planejado e desejado esta cirurgia há algum tempo, ela passou por vários exames e análises para ter certeza de que tudo estava indo bem. Alessia, além de linda, estava em ótimas condições físicas e psicológicas. Ela sempre foi uma menina bem humorada, alegre e cheia de vida (...) Queremos a verdade — diz o pai.

Em publicação nas redes sociais, uma amiga de Alessia esceveu que ela planejava realizar a cirurgia para ficar “mais bonita” em seu vestido de noiva. Ela se casaria em breve.

“Parece que foi ontem, quando estávamos conversando sobre esse seu sonho e você me disse: 'eu quero fazer, e quando eu colocar o vestido de noiva estarei mais linda, ele vai me dar outra figura'”, disse a amiga.

Após uma inspeção, autoridades de saúde locais ordenaram que as atividades da clínica privada onde Alessia Neboso colocou as próteses sejam suspensas. O órgão também exigu que seja feita uma autópsia no corpo da jovem, para esclarecer as reais causas da morte.

