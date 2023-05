Mulher morre após comer chocolate que ganhou de aniversário; doce foi enviado de forma anônima

A- A+

Uma mulher de 54 anos morreu, no último sábado (20), após comer um chocolate que recebeu de presente de forma anônima, no Rio de Janeiro. Segundo o portal G1, Lindaci Viegas Batista de Carvalho passou mal após ingerir o doce que recebeu, com um buquê, no dia do seu aniversário. A Polícia Civil do RJ está investigando se a mulher foi envenenada.

Ao G1, a irmã de Lindaci, Lenice Batista, disse que um perito do Instituto Médico-Legal relatou, informalmente, que encontrou presença de chumbinho no corpo da vítima. A 20ª DP (Vila Isabel) segue investigando o caso. Segundo o site, Lindaci vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No sábado, ela recebeu uma entrega em seu nome, que foi deixada a seu pedido na casa do atual namorado, em Vila Isabel.

Após pegar o presente, ela seguiu para um salão de beleza e ligou para parentes para descobrir quem foi o responsável pelo gesto, já que o presente não tinha indicação de remetente. Conforme o G1, ela chegou a comentar com algumas pessoas que estava com medo de comer os chocolates "porque eles poderiam estar envenenados".

Ela, então, contactou ex-marido, que disse a ela que enviou os chocolates. Segundo o G1, a confirmação dada pelo ex foi o que a tranquilizou para comer o doce enviado.





Mais tarde, ela passou mal e foi levada para Hospital do Andaraí, onde já chegou morta. Segundo relato da família ao site, após Lindaci passar mal, o ex-marido negou que tivesse enviado o chocolate e disse que, no momento da ligação, estava fazendo "uma brincadeira" com a mulher.

Ainda segundo o G1, um dos filhos de Lindaci chegou a provar o chocolate, mas estranhou o gosto e cuspiu o doce. Ele não chegou a passar mal.

