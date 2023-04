A- A+

Acidente Mulher morre em descida de tobogã em SP; filho de 7 anos estava no colo Em alta velocidade, ela não conseguiu frear e foi arremessada contra a grade de proteção do brinquedo

Uma mulher morreu em um parque de diversões na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, no sábado (8).

A professora Luciana Cerri, de 42 anos, descia em alta velocidade e não conseguiu frear no final de um tobogã no Ski Mountain Park e foi arremessada contra a grade de proteção do brinquedo. O caso está sendo investigado pela delegacia local.

Ela estava acompanhada do filho, de 7 anos. O garoto estava no colo da mãe na hora do acidente e também foi arremessado contra a grade.

Os dois foram socorridos pelos próprios funcionários do parque, que levaram as vítimas à Santa Casa da cidade. Luciana, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A criança ficou ferida no rosto e foi transferida para o Hospital São Francisco, onde segue internada. O estado de saúde do garoto não foi divulgado.

O Colégio Photon, onde Luciana trabalhava, usou uma rede social para homenageá-la.

“Tia Lu, ela era assim chamada carinhosamente pelos alunos, famílias e colegas de trabalho. Uma professora, um ser humano incrível, fenomenal! Lu, gratidão por todos os anos de amor e dedicação ao nosso projeto educativo! Você estará sempre presente em nossas lembranças e em nossos corações! Amor eterno por você!”, publicou o perfil da unidade de ensino.

O parque também fez uma publicação nas redes sociais, decretando luto e informando que o local ficaria fechado neste final de semana. A empresa, no entanto, não se posicionou sobre a segurança nas suas instalações.

O Ski Park é um ponto turístico de São Roque e, além do tobogã, também oferece atividades como arvorismo, pista de esqui, teleférico e torre de escalada.

Veja também

Desabamento Corpos são encontrados nos escombros de prédio em Marselha