SINISTRO Mulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista; piloto fica ferido Caso aconteceu no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13)

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após colidirem com um carro, no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13). Ambos transitavam pela via em uma moto quando foram atingidos pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou a ocorrência por volta das 18h38 e prestou socorro às vítimas.

A mulher, que estava na garupa da moto, morreu no local. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível vê-la sendo arremessada da moto no momento da colisão.

Já o homem, de 36 anos, pilotava a motocicleta e foi socorrido pelo Samu para a UPA de Igarassu. Como não foi informado seu nome, não é possível acessar mais informações sobre seu estado de saúde.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o caso foi registrado pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", completou a corporação.



