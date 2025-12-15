Seg, 15 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda15/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SINISTRO

Mulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista; piloto fica ferido

Caso aconteceu no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13)

Reportar Erro
Mulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista; piloto fica feridoMulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista; piloto fica ferido - Foto: TV Globo/Reprodução

Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após colidirem com um carro, no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13). Ambos transitavam pela via em uma moto quando foram atingidos pelo veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou a ocorrência por volta das 18h38 e prestou socorro às vítimas. 

A mulher, que estava na garupa da moto, morreu no local. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível vê-la sendo arremessada da moto no momento da colisão.

Leia também

• Polícia sul-coreana faz operação de busca na sede da Igreja da Unificação

• De esperança à realidade, Jhon Xavier mantém tradição de Pernambuco no pentatlo moderno

• Relembre as vezes que o traficante Peixão conseguiu escapar da Polícia

Já o homem, de 36 anos, pilotava a motocicleta e foi socorrido pelo Samu para a UPA de Igarassu. Como não foi informado seu nome, não é possível acessar mais informações sobre seu estado de saúde.

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o caso foi registrado pela  8ª Delegacia Seccional de Paulista. 

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", completou a corporação.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter