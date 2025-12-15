Mulher morre após ser arremessada de moto em colisão com carro em Paulista; piloto fica ferido
Caso aconteceu no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13)
Uma mulher morreu e um homem ficou ferido após colidirem com um carro, no bairro do Janga, em Paulista, nesse sábado (13). Ambos transitavam pela via em uma moto quando foram atingidos pelo veículo.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou a ocorrência por volta das 18h38 e prestou socorro às vítimas.
A mulher, que estava na garupa da moto, morreu no local. Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível vê-la sendo arremessada da moto no momento da colisão.
Já o homem, de 36 anos, pilotava a motocicleta e foi socorrido pelo Samu para a UPA de Igarassu. Como não foi informado seu nome, não é possível acessar mais informações sobre seu estado de saúde.
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que o caso foi registrado pela 8ª Delegacia Seccional de Paulista.
"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguem em andamento", completou a corporação.