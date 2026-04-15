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ataque Mulher morre após ser atacada por seu pitbull dentro de casa no interior do Maranhão Foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques

Uma mulher de 49 anos morreu após ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu na noite da segunda-feira (13), na casa da vítima, no povoado Cordeiro, zona rural de Bacabal, no Maranhão.

Segundo a Polícia Militar do estado (PMMA), informações apuradas no local apontam que a vítima já foi encontrada sem vida na residência após ter sido atacada pelo cão.

Um segundo morador do imóvel, companheiro da mulher morta, também teria sido atacado e conseguido se abrigar dentro da casa até a chegada das equipes. O homem não teria conseguido sair do local em razão do comportamento agressivo do pitbull.

"Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atuaram de forma conjunta na tentativa de conter o cão, que apresentava elevado nível de agressividade, impedindo o acesso ao imóvel e colocando em risco a integridade dos presentes", relatou a PMMA.

A corporação destacou que, diante da situação de iminente perigo, e após tentativas de contenção sem êxito, foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques.

"Após a intervenção, foi possível garantir a segurança do local. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar do Maranhão ressalta que a atuação policial ocorreu com o objetivo de preservar vidas e conter uma situação de risco iminente, reafirmando seu compromisso com a segurança da população", destacou a corporação.

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