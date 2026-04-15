Qua, 15 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta15/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
ataque

Mulher morre após ser atacada por seu pitbull dentro de casa no interior do Maranhão

Foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques

Reportar Erro
Vítima já foi encontrada sem vida na residência após ter sido atacada pelo cãoVítima já foi encontrada sem vida na residência após ter sido atacada pelo cão - Foto: Redes Sociais/Reprodução;Corpo de Bombeiros MA/Divulgação

Uma mulher de 49 anos morreu após ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull. O caso aconteceu na noite da segunda-feira (13), na casa da vítima, no povoado Cordeiro, zona rural de Bacabal, no Maranhão.

Segundo a Polícia Militar do estado (PMMA), informações apuradas no local apontam que a vítima já foi encontrada sem vida na residência após ter sido atacada pelo cão.

Um segundo morador do imóvel, companheiro da mulher morta, também teria sido atacado e conseguido se abrigar dentro da casa até a chegada das equipes. O homem não teria conseguido sair do local em razão do comportamento agressivo do pitbull.

"Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atuaram de forma conjunta na tentativa de conter o cão, que apresentava elevado nível de agressividade, impedindo o acesso ao imóvel e colocando em risco a integridade dos presentes", relatou a PMMA.

Leia também

• Academia no Recife é interditada, e falso profissional de educação física é levado a delegacia

• Recife anuncia coleta agendada de móveis, entulhos e resíduos de pequenas obras

• Recife anuncia desapropriação dos imóveis atingidos por desabamento na Comunidade do Pilar

A corporação destacou que, diante da situação de iminente perigo, e após tentativas de contenção sem êxito, foi necessário o uso de arma de fogo para neutralizar o animal e evitar novos ataques.

"Após a intervenção, foi possível garantir a segurança do local. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar do Maranhão ressalta que a atuação policial ocorreu com o objetivo de preservar vidas e conter uma situação de risco iminente, reafirmando seu compromisso com a segurança da população", destacou a corporação.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter